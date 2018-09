Japon : Abe réélu à la tête de son parti pour réformer la Constitution

ⓒKBS News

Le Premier ministre japonais a remporté l’élection à la tête du Parti libéral-démocrate en obtenant 553 voix sur 810 auprès des députés et des représentants des militants et sympathisants de la formation. C’est 68 % des suffrages, soit le double de son rival Shigeru Ishiba. Shinzo Abe a ainsi réussi à être reconduit à la tête de son parti. D’emblée, il s’est octroyé la possibilité de rester à son poste de Premier ministre jusqu’en septembre 2021, et de battre ainsi le record de longévité en tant que chef du gouvernement. Certes, il avait été vivement critiqué à cause des derniers scandales liés au favoritisme envers des amis et à la corruption impliquant ses proches. Mais il n’a pas de rival sérieux qui pourrait le dépasser pour le moment, et les partis d’opposition souffrent d’une faible popularité. Ainsi, il a réussi à tirer son épingle du jeu.





Conforté dans sa position, Shinzo Abe a réaffiché sa ferme volonté de réviser la Constitution. Il s’agit d’y écrire noir sur blanc l’existence des Forces d’autodéfense de son pays. Le Japon, pays vaincu de la Seconde guerre mondiale et coupable de crimes de guerre, n’a pas le droit de se doter d’une armée conformément à l’article 9 de sa Constitution pacifiste. Son Premier ministre voudrait y remédier pour faire de sa nation « un pays ordinaire en mesure de mener une guerre ». Ainsi, Tokyo tenterait d’offrir à son armée d’autodéfense le droit d’intervenir directement dans la péninsule coréenne en prétextant les provocations de Pyongyang. Ce qui risque de relancer la course aux armements en Asie du Nord-est, notamment en Corée du Sud et en Chine, tout en aggravant les tensions dans la région. Abe semble prêt à accélérer diverses mesures d’extrême-droitisation telles que le renforcement militaire et le révisionnisme historique. De telles initiatives pourraient isoler davantage le Japon en exacerbant les conflits avec les deux Corées et la Chine.





A propos de la réélection de Shinzo Abe à la tête de son parti, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a dit espérer que les deux pays pourront communiquer et coopérer étroitement pour améliorer leurs relations. Ainsi, il souhaite une meilleure coopération d’autant plus que les deux nations célèbrent le 20e anniversaire de la déclaration conjointe de Kim Dae-jung et de Keizo Obuchi. Le texte signé à l’issue du sommet entre les deux leaders de l’époque a proclamé le début des relations bilatérales tournées vers l’avenir. Cependant, Séoul semble préférer tempérer ses propos, et ce afin d’éviter un envenimement des conflits avec Tokyo, tels que celui du dossier des femmes de réconfort, victimes de l’esclavage sexuel commis par l’armée nippone impérialiste pendant la Seconde guerre mondiale.