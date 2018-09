Washington se félicite des résultats du dernier sommet intercoréen

ⓒYONHAP News

Les Etats-Unis ont commenté les résultats du 3e sommet intercoréen à Pyongyang. A propos de la déclaration conjointe adoptée à l’issue de ce rendez-vous, le secrétaire d’Etat américain a déclaré que la Corée du Sud avait mené un dialogue fructueux, et il s’en est félicité. Mike Pompeo a mis en avant la clause sur la dénucléarisation. En effet, la Corée du Nord a promis dans ce texte de démanteler de façon permanente son site d’essai de moteurs et son pas de tir de missiles à Tongchang-ri, ce en présence d'experts des pays concernés. Selon le chef de la diplomatie américaine, cette démarche a permis aux Etats-Unis de reprendre immédiatement leur dialogue avec le régime de Kim Jong-un. Autrement dit, ce dernier sommet intercoréen a servi de relais pour relancer officiellement les négociations entre Washington et Pyongyang qui ne cessaient de s’enliser. Par ailleurs, on connaît désormais le calendrier à respecter. Pompeo a fixé l’échéance pour mener à bien le dossier de dénucléarisation nord-coréenne à janvier 2021, c’est-à-dire à la fin du premier mandat du président Donald Trump. Ainsi, les pendules sont remises à l’heure, et l’horloge commencé de nouveau à tourner.





Toutefois, le pays de l’oncle Sam a précisé qu’il faudrait du temps pour accomplir le processus de dénucléarisation. Les Américains ont réagi aux propos de la Corée du Nord qui s’est déclarée prête à prendre des mesures supplémentaires telles qu’un démantèlement définitif des équipements de son site nucléaire de Yongbyon, si les Etats-Unis prennent des mesures correspondantes en phase avec l’esprit du communiqué conjoint du 12 juin signé entre Pyongyang et Washington. La porte-parole du département d’Etat américain a réaffirmé le principe de son pays : « la dénucléarisation d’abord ». Elle a souligné que « rien ne pourrait être fait sans que la dénucléarisation ne se concrétise ». D’ailleurs, Mike Pompeo a évoqué le caractère impératif d’une inspection des sites nucléaires nord-coréens par les Etats-Unis et l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).





Le secrétaire d’Etat américain a proposé à son homologue nord-coréen Ri Yong-ho de tenir une réunion en marge de l’Assemblée générale de l’Onu la semaine prochaine à New York. Jusqu’à présent, son interlocuteur pour les négociations sur la dénucléarisation était le vice-président du Parti nord-coréen des travailleurs. Or, Kim Yong-chol se montrait plutôt intraitable que prêt à négocier véritablement. En lui préférant Ri Yong-ho, Washington semble donner un signe positif pour ses relations avec Pyongyang. Par ailleurs, le dirigeant nord-coréen a proposé au président américain un second sommet, et Donald Trump a répondu à Kim Jong-un qu’ils se rencontreraient bientôt. Leur nouveau tête-à-tête a de fortes chances d’avoir lieu avant la fin de cette année. Dans ce contexte, Séoul devrait jouer un rôle encore plus important. S’il parvient à conclure un « Big Deal » avec Washington lors de leur prochain sommet prévu le 24 septembre, cela pourra déboucher sur la déclaration de la fin de la guerre de Corée dans le courant de cette année.