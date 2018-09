La guerre commerciale a repris entre Washington et Pékin

ⓒKBS News

La guerre commerciale a été relancée entre les Etats-Unis et la Chine. Les deux premières puissances économiques mondiales ont décidé de s'imposer mutuellement de nouveaux tarifs douaniers à partir du 24 septembre. Jusqu'à présent, les experts affirmaient que l'impact de ce conflit commercial resterait relativement limité. Cependant, l'ampleur que prend cette crise aujourd'hui fait craindre des conséquences sévères sur d’autres économies, comme celle de la Corée du Sud.





Washington a décidé, lundi, d'appliquer de nouvelles taxes douanières de 10 % sur 200 milliards de dollars de biens chinois à compter du 24 septembre. L'administration américaine avait déjà imposé, en juin dernier, des droits de douane de 25 % sur 50 milliards de marchandises en provenance de l’empire du Milieu. Ainsi, près de la moitié de ces importations aux Etats-Unis seront bientôt surtaxées. En riposte, Pékin a annoncé qu'il imposerait de nouvelles taxes de 5 à 10 % sur 60 milliards de dollars de produits « made in USA », également à partir de demain. Le président américain Donald Trump a surenchéri en évoquant la possibilité d'imposer des tarifs douaniers sur 267 milliards de dollars de biens chinois supplémentaires.





L'entrée en vigueur des nouvelles taxes américaines pourrait frapper de plein fouet l'économie chinoise qui montre actuellement des signes de ralentissement. Les banques d'investissement mondiales prévoient que, suite à cette nouvelle mesure, la croissance annuelle du PIB chinois pourrait baisser de 0,5 à 1 point. Or, selon les experts, certains pays dont l'économie dépend fortement des exportations, comme la Corée du Sud, devraient également être touchés par la crise commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Le Fonds monétaire international (FMI) estime que si la croissance recule d’un point dans l’empire du Milieu en raison du conflit économique entre Washington et Pékin, celle de Hongkong devrait baisser de 0,8 point, et celles de la Corée du Sud, de la Thaïlande et de la Malaisie, de 0,5 point chacune.





En effet, l'aggravation de la guerre commerciale entre les deux grandes puissances économiques pourrait constituer un feu rouge pour les exportations sud-coréennes qui tirent la croissance du pays. Notamment, les PME mal préparées à affronter les chocs extérieurs devraient en être les premières victimes. L'Institut de l'économie et du commerce extérieur de Corée (KIET) a récemment estimé que si Washington et Pékin s’infligent mutuellement des droits de douane sur 50 milliards de dollars d’importations supplémentaires, la vente de biens « made in Korea » sur les marchés chinois et américain diminuera de 330 millions de dollars. Alors, si le volume des importations soumises à de nouveaux tarifs augmente, les conséquences subies par le commerce du pays du Matin clair seront logiquement accrues.





Face à ces préoccupations grandissantes, Séoul surveille de près l'évolution de la situation pour y apporter des réponses adéquates. Jeudi, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie a tenu une réunion d'urgence afin de discuter des moyens à mettre en place.





Il faut toutefois noter que ces nouveaux tarifs douaniers annoncés par les Etats-Unis et la Chine sont moins élevés que ce qui était prévu, et que les deux pays ne souhaitent visiblement pas que leur conflit commercial dégénère. Le gouvernement central chinois a affirmé espérer que Washington mettra fin aux tensions commerciales. De son côté, le locataire de la Maison blanche a exprimé sa volonté de résoudre la situation commerciale actuelle avec son homologue chinois Xi Jinping. Pour l'instant, la crise entre les deux pays se poursuit, mais n'a pas encore atteint un point de non-retour. Reste à voir si elle s'aggravera en plongeant l'économie mondiale dans le chaos ou bien si elle connaîtra une accalmie grâce aux efforts déployés aussi bien par Pékin que par Washington.