ⓒYONHAP News

La 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte le 18 septembre à New York. Nombre de dirigeants et de chefs de la Diplomatie de la planète doivent prendre part à cette nouvelle session onusienne qui, cette année, intervient dans le contexte du dernier sommet intercoréen à Pyongyang. Beaucoup se posent la question de savoir si cette grand-messe de la diplomatie mondiale pourrait constituer un tournant dans le processus de dénucléarisation de la Corée du Nord.





La cérémonie d'ouverture de la 73e session de l'Assemblée générale de l'Onu a eu lieu mardi au siège de l'organisation à New York. La nouvelle session se tiendra jusqu'au 16 septembre 2019. A cette occasion, les représentants des pays du monde entier prendront la parole et déploieront des efforts diplomatiques bilatéraux et multilatéraux pour faire valoir leurs intérêts. De plus, de nombreuses démarches diplomatiques multilatérales devraient être menées en vue de dénucléariser la péninsule coréenne.





C'est le débat général annuel de cette assemblée qui retient le plus l'attention. Il se déroule du 25 septembre au 1er octobre. Au cours de ce débat, les chefs d'Etat et autres hauts responsables gouvernementaux pourront s’exprimer sur les sujets d'actualité qui les intéressent. Le président américain Donald Trump prononcera un discours mardi. On se demande toujours quel message le locataire de la Maison blanche compte faire passer à la communauté internationale, notamment concernant la question nucléaire nord-coréenne. Mais beaucoup prévoient déjà qu'il adoptera une position plutôt prudente et modérée par rapport à l'année dernière où il menaçait la Corée du Nord de « destruction complète ».





Le président sud-coréen Moon Jae-in, qui a endossé le rôle de médiateur dans le dialogue entre Washington et Pyongyang sur la dénucléarisation du Nord, prononcera lui aussi un discours le 25 septembre. Le chef de l'Etat sud-coréen devrait communiquer les résultats des pourparlers intercoréens de Pyongyang et déployer d’intenses efforts pour faire avancer les négociations nord-coréano-américaines.





Du côté de la Corée du Nord, le ministre des Affaires étrangères Ri Yong-ho prendra la parole le 29 septembre. Son intervention est d'autant plus attendue que la Maison blanche a récemment annoncé que les Etats-Unis et la Corée du Nord étaient en discussion en vue d'organiser un nouveau sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, suite à la demande du leader nord-coréen. Par ailleurs, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a fait savoir qu'il s'entretiendrait avec son homologue nord-coréen la semaine prochaine à New York.





Le dialogue Washington-Pyongyang pourrait prendre de la vitesse, étant donné que, lors du dernier sommet intercoréen, Kim Jong-un a exprimé de vive voix sa volonté de faire de la péninsule coréenne une « terre de paix sans armes nucléaires ». Quant à Donald Trump, qui devra affronter les élections de mi-mandat en novembre prochain, il a lui aussi intérêt à ce que ses négociations avec le royaume ermite sortent rapidement de l'impasse et portent des fruits escomptés.