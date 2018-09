Le 3e sommet Moon-Kim aboutit à la déclaration de Pyongyang

ⓒYONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un ont adopté une déclaration commune dite de Pyongyang, au terme de leur sommet qui s'est déroulé du 18 au 20 septembre dans la capitale nord-coréenne. Au-delà de concrétiser les engagements de la déclaration de Panmunjom signée par les deux dirigeants à l'issue de leur premier sommet en avril dernier, cette troisième rencontre a jeté les bases pour instaurer un régime de paix permanent dans la péninsule coréenne.





Séoul et Pyongyang avaient d’ores et déjà inscrit la dénucléarisation du Nord à l’ordre du jour du nouveau sommet. A l’issue de leurs discussions, les deux dirigeants se sont mis d’accord sur la nécessité d’obtenir des résultats plus concrets et plus avancés en la matière. Ainsi, dans la déclaration de Pyongyang, ils indiquent avoir convenu de faire de la péninsule coréenne une « terre de paix sans arme ni menace nucléaires » et d'accomplir des progrès substantiels dans ce sens. Il faut surtout noter que Kim Jong-un a manifesté, de vive voix, sa volonté de dénucléariser la péninsule.





Moon et Kim ont en outre convenu d'une série de mesures pratiques sur la dénucléarisation. Notamment, le pays communiste s'est engagé à détruire de manière permanente son site d'essai de missiles de Tongchang-ri en présence d'experts des pays concernés. Il a ainsi donné son accord pour une dénucléarisation « vérifiable » du Nord.





Les deux Corées ont par ailleurs adopté un accord militaire qui prévoit de mettre un terme aux hostilités réciproques dans la péninsule et de bannir tout recours à la violence l'un contre l'autre. Il s'agit d'un des résultats les plus concrets du sommet intercoréen de Pyongyang. Les deux côtés ont ainsi fait un pas pratique vers une péninsule sans risque de guerre. Enfin, divers projets de coopération dans les domaines de l'économie, de la société et de la culture sont également proposés dans cette déclaration.





Ce n’est pas tout. Les leaders se sont rendus ensemble jeudi aux monts Baekdu, accompagnés de leur épouse respective. Moon, grand amateur de randonnée, avait précédemment fait part de son souhait de se rendre dans la plus haute montagne de la péninsule coréenne. Un souhait réalisé par ce voyage surprise organisé par Kim.





Le numéro un nord-coréen a par ailleurs annoncé qu'il acceptait l’invitation du locataire de la Cheongwadae à se rendre à Séoul. Jusqu'à présent, aucun dirigeant nord-coréen ne s'est jamais déplacé au Sud pour des raisons, entre autres, de sécurité. Les sud-Coréens qui s'opposent à la venue de leaders du Nord sont en effet nombreux. Mais, malgré tout, Kim Jong-un a promis une visite dans la capitale sud-coréenne « dans un avenir proche ».





Tout au long de sa visite au nord du 38e parallèle, Moon Jae-in a offert quelques scènes qui sortent de l'ordinaire. A son arrivée à l'aéroport de Sunan à Pyongyang, le chef de l'Etat a salué les nord-Coréens en s'inclinant profondément. Une image inhabituelle aux yeux des habitants du Nord. Les deux dirigeants ont également défilé dans les rues de la capitale nord-coréenne à bord d'une voiture décapotable.





Lors d'un point de presse tenu après le retour de Moon à Séoul jeudi, le premier secrétaire présidentiel à la communication Yoon Young-chan a fait savoir que les Etats-Unis, la Chine, la Russie et le Japon avaient salué cette rencontre ainsi que la déclaration de Pyongyang. Les négociations nucléaires entre Washington et Pyongyang ont pris un nouvel élan qui pourrait se prolonger jusqu'à la tenue d'un nouveau sommet entre Trump et Kim.