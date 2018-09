Réouverture prochaine du site permanent de retrouvailles des familles séparées

ⓒYONHAP News

Chuseok est une occasion de se retrouver entre tous les membres de la famille. A l’occasion de cette fête traditionnelle, nous avons une pensée pour les familles séparées par la guerre de Corée. Aussi dans ce contexte, nous ne pouvons que saluer l’engagement des deux Corées d’ouvrir rapidement le site permanent de retrouvailles pour les familles séparées aux monts Geumgang. Et conformément à la Déclaration de Pyongyang du 19 septembre, les installations de ce site seront rénovées sans délai.





Petit rappel : le site permanent de retrouvailles pour les familles séparées a ouvert ses portes en juillet 2008. A l’époque, le fonds de coopération intercoréenne avait débloqué une enveloppe de 55 milliards de wons, à savoir environ 42 millions d’euros. Composé de 12 niveaux et de 1 sous-sol, ce bâtiment d’environ 200 salles a une capacité d’accueil maximale de 1 000 personnes. Toutefois, il ne peut pas être utilisé dans l’immédiat comme site d’hébergement car il ne dispose pas des équipements de base. Néanmoins, en août dernier, l’événement des retrouvailles des familles séparées s’y est déroulé. Cela a été possible grâce à une opération de rénovation d’urgence. Il faut savoir que ce bâtiment est à l’abandon depuis octobre 2015. Aussi pour qu’il puisse jouer pleinement son rôle, des travaux de restauration et de modernisation sont à réaliser sur l’ensemble de ses installations.





Qu’est-ce qui va changer après la réouverture de ce site ? On peut s’attendre à des changements majeurs dans les retrouvailles des familles séparées. Ces dernières devaient jusque-là se contenter d’un événement éphémère qui ne pouvait compter à peine que 200 participants à chaque édition. Mais une fois le site permanent ouvert, les rencontres pourraient avoir lieu de manière diverse et être plus fréquentes.





Toutefois, il semble encore difficile d’organiser des rencontres à n’importe quel moment. D’abord, il existe des problèmes liés au déplacement des personnes âgées car le site se situe dans la région des monts Geumgang au nord du 38e parallèle. Ensuite, il faut résoudre plusieurs problèmes techniques pour réaliser des rencontres individuelles. Il est donc fort probable que les prochaines rencontres soient encore collectives. Elles pourraient cependant avoir lieu de manière plus fréquente qu’aujourd’hui. Séoul et Pyongyang vont mener des discussions dès le mois d’octobre afin de réaliser la rénovation du site. Et afin de résoudre le problème lié à l’approvisionnement de matériels au Nord, des discussions avec Washington sont également prévues.





En mai 2018, le pays recensait 132 124 sud-Coréens inscrits sur la liste des familles séparées, pourtant seulement 56 890 sont toujours en vie. En plus, 80 % d’entre eux ont plus de 70 ans. Un chiffre qui montre donc l’urgence de rouvrir le site permanent de retrouvailles pour les familles séparées.