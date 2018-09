Visite de Moon Jae-in à New York

ⓒYONHAP News

Moon Jae-in est arrivé à New York pour une visite de cinq jours. La journée de travail du chef de l’Etat sud-coréen va commencer dès aujourd’hui avec une rencontre avec son homologue américain.





Lors de ce nouveau sommet Séoul-Washington, qui est la cinquième depuis l’arrivée de Moon au pouvoir, les deux dirigeants parleront du 2e sommet entre Washington et Pyongyang et des progrès des discussions en vue de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. En ce moment, on parle surtout du message confidentiel de Kim Jong-un que le président sud-coréen va transmettre à son homologue américain. Kim III a déjà exprimé sa volonté de dénucléariser son pays avant la fin du premier mandat du président américain, à savoir d’ici janvier 2021. Et son nouveau message devrait sans doute porter sur une feuille de route de la dénucléarisation et les compensations qu’il attend de Washington en échange de l’abandon du nucléaire.





Ce message de Kim va-t-il alors trouver un écho favorable aux Etats-Unis ? Cela dépendra de son contenu. Rappelons que Mike Pompeo a souligné l’importance d’assurer des « bonnes conditions ». Ces conditions font référence aux mesures que le royaume ermite doit mettre en place au début du processus de dénucléarisation comme le signalement de ses installations nucléaires et d’autres choses encore. Si la réponse de Kim répond à cette exigence américaine, on peut espérer des progrès dans les négociations entre les Etats-Unis et la Corée du Nord.





Il est probable que Pyongyang va demander à Washington de lever une partie des sanctions qui le visent, en plus de la déclaration de la fin de la guerre de Corée. Mais à ce propos, le département d’Etat américain a réaffirmé sa volonté d’obtenir la dénucléarisation de la Corée du Nord avant d’accepter quoi que ce soit. Cette position complique donc l’équation avec Pyongyang que Séoul doit régler. Par contre, si tout se passe bien, un 2e sommet entre Trump et Kim pourrait se tenir avant les élections américaines de mi-mandat de novembre et une déclaration de la guerre de Corée pourrait être prononcée. Dans le cas contraire, le dossier du nucléaire nord-coréen risque de venir plus difficile à solutionner.