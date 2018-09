Le président sud-coréen annonce la fermeture de la Fondation réconciliation et guérison

ⓒ KBS News

Le président sud-coréen a annoncé la fermeture de la Fondation réconciliation et guérison lors de sa rencontre avec le Premier ministre japonais. Moon Jae-in en a fait état dans son entretien tenu aujourd’hui à New York avec Shinzo Abe en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. Rappelons que cette fondation a vu le jour le 28 juillet 2016 suite à l’accord sur les femmes de réconfort signé entre la Corée du Sud et le Japon. Cependant, elle risque de fermer ses portes en raison de cet accord qui fait l’objet d’une controverse incessante dans le pays du Matin clair.





Conclu en 2015 par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, cet accord visait à régler le problème historique au sujet des esclaves sexuelles de l'armée impériale nippone lors de la deuxième guerre mondiale. Il prévoyait, entre autres, la création de la fondation destinée à aider les victimes sud-coréennes de cet esclavage sexuel. L’année suivante, le gouvernement japonais a débloqué un milliard de yens pour son ouverture.





Cet accord bilatéral continue de faire polémique car il a rencontré une forte opposition des anciennes femmes de réconfort et des associations qui les soutiennent. Ces opposants demandent aux autorités japonaises de présenter leurs excuses officielles, d’assurer les indemnités juridiques et de condamner les responsables de ce crime commis par l’armée impériale japonaise.





Le Premier ministre nippon, Shinzo Abe, s’est contenté d’exprimer une fois ses excuses formelles. En même temps, Tokyo a appelé Séoul à retirer une statue représentant une de ces « wianbu » érigée devant le consulat japonais dans la ville sud-coréenne de Busan. D’ailleurs, cet accord prévoit de ne pas évoquer ce contentieux bilatéral au niveau international.





De son coté, Moon Jae-in, Dès son arrivée au pouvoir l’an dernier, a réaffirmé son rejet de l’accord de 2015 conclu sous l'administration précédente Park Geun-hye, estimant que les demandes clés des femmes de réconfort n’y ont pas été prises en compte.





Ce traité bilatéral risque-t-il de tomber à l’eau ? Le locataire de la Maison bleue a affirmé que son gouvernement n’annulerait pas l’accord, ni ne réclamerait sa renégociation. En revanche, il a mis en avant la nécessité de trancher « avec sagesse » la question liée à la « Fondation réconciliation et guérison » dont la fermeture a été pressentie depuis la démission de la plupart des membres de son conseil d’administration.