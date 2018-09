Chopin interprété par le pianiste Cho Jae-hyeok

Le pianiste sud-coréen Cho Jae-hyeok donnera un concert consacré à Chopin le 4 octobre à Séoul.





Surnommé « le poète du piano », Frédéric Chopin a composé des morceaux de piano caractérisés par le romantisme et la sensibilité des Polonais, ainsi que des techniques somptueuses et sophistiquées. Cela rend difficile leur interprétation et leur exécution.





Cho exprimera la musique du compositeur polonais avec sa propre sensibilité et ses techniques excellentes. Il présentera sa sonate pour piano n° 3 et ses quatre ballades.





Ce rendez-vous se déroulera sous forme d’un dîner-concert : avant la représentation, les spectateurs prendront un dîner en cinq services. Après sera organisée une réception où ils pourront rencontrer le pianiste.





Date : le 4 octobre 2018

Lieu : Social Venue Raum à Séoul

Site : http://www.theraum.co.kr/