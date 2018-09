Kim Jeong-won à Busan

Le pianiste sud-coréen Kim Jeong-won donnera un récital le 4 octobre au centre culturel de Busan dans le cadre de sa tournée nationale « Les 21 sonates pour piano complètes de Schubert ».





Avec les timbres raffinés de son exécution et son énergie explosive, le musicien est considéré comme l’un des meilleurs pianistes du pays du Matin clair. Il a fait ses études à l’Académie de musique et des arts du spectacle de Vienne en Autriche et au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris en France, avant d’être couronné par plusieurs concours réputés.





Lors de ce concert, il présentera les sonates pour piano nº 6 et 17 de Schubert, ainsi que sa dernière sonate, nº 21, qu’il a composée à la fin de sa vie.





Date : le 4 octobre 2018

Lieu : centre culturel de Busan

Site : http://www.bscc.or.kr/