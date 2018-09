Boksoondoga, un producteur de makgeolli, un alcool traditionnel de riz fermenté

ⓒ Boksoon

L’entreprise Boksoondoga n’est pas une maison historique de makgeolli, un alcool traditionnel de riz fermenté. En fait, cette brasserie n’a même pas dix ans d’existence. Elle a vu le jour il y a seulement quelques années quand Kim Jung-sik et son épouse Park Bok-soon, qui habitent à Ulsan, ont appris à préparer cet alcool de riz de la mère de Kim et qui ont ensuite décidé de se lancer dans son aventure.





Et puis l’alcool qu’ils ont développé, avec son goût spécial et traditionnel est rapidement devenu célèbre au point d’être sélectionné pour être servi au Sommet international sur la sécurité nucléaire en 2012, qui rassemblaient les dirigeants d’une soixantaine de pays, dont Barack Obama. Par la suite, le makgeolli de Boksoondoga a aussi été servi comme boisson officielle lors d’événements internationaux tels que l’Expo Milano et la Biennale de Venise.





