Boom des exportations de nourriture sud-coréenne

ⓒ KBS News

De nos jours, la nourriture coréenne ou encore plus simplement appelée la K-food est de plus en plus appréciée à l’étranger, presque au même titre que les produits de beauté sud-coréens, la K-beauty.





La K-food, et cela comprend aussi bien les ramyeon ou nouilles instantanées, que les biscuits Choco Pie, ou encore les produits aux algues séchées, devrait atteindre cette année la barre des 10 000 milliards de wons d’exportation, soit un peu plus de 7,7 milliards d’euros. Ce succès est en grande partie dû à la qualité des produits, mais pas seulement.





En tête de la liste des produits alimentaires sud-coréens exportés, on trouve les algues séchées (kim) et les ramyeon. Rien que le premier cité par exemple a vu un bond de ses exportations de 45 % sur un an pour se hisser à 513 millions de dollars. En volume, cela représente 20 000 tonnes de kim qui ont été envoyées hors des frontières en 2017. Il se dit même que la moitié des algues séchées consommées dans le monde entier proviennent de la Corée du Sud. A côté de cela, les exportations de ramyeon « made in Korea » qui avaient atteint les 290 millions de dollars en 2016 sont passées à 381 millions l’an dernier.





Par ailleurs, ce n’est pas trois ou quatre pays qui connaissent un engouement pour la nourriture en provenance du pays du Matin clair, mais on retrouve ce phénomène aux quatre coins de la planète.