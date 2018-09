Interview de Byun Hyeok à propos de « High Society »

ⓒLotte Entertainment

En cette dernière journée des vacances de la pleine lune et des moissons, nous vous proposons un entretien avec Byun Hyeok (Daniel Byun) qui a réalisé « High Society ».





1. Comment le projet du film est-il né ?

Ca a commencé il y a 4 ans, presque 5 ans je crois. J'ai monté un spectacle-performance avec la danse contemporaine et le multimédia. Ca s'appelait « Madam Freedom » inspiré d'un film des années 1950 en noir et blanc. Lui-même basé sur une nouvelle coréenne. C'était l'histoire d'une dame qui cherche sa liberté. Donc je voulais adapter cette histoire à cette époque, c'est-à-dire à maintenant. On a commencé par parler de l'histoire d'une femme, puis on a fini par parler de l'histoire d'un couple. Ca c'est l'idée de départ. En fait, tous le monde travaille beaucoup, les jeunes travaillent beaucoup pour rentrer à l'université. Après l'université, on travaille encore beaucoup pour avoir une bonne position. Et aussi pour se préparer à avoir un bon appartement, dans de bonnes conditions, etc, donc on travaille toujours beaucoup, beaucoup, même trop !





2. Le personnage masculin a beaucoup d'ambition ?

Lui, est professeur qui vient de commencer une carrière en tant que politicien. Et il a le désir d'entrer dans cette haute société.





3. L'image de la France et l'image de la haute société sont-elles liées ?

Tout à fait, cette haute société qui gagne beaucoup d'argent veut, en même temps, paraître élégant , être intelligent, qui veut être beaucoup de choses en même temps. L'image de la France peut les aider à montrer leur élégance, etc. L'art contemporain, par exemple. Ils achètent des objets de l'art contemporain même s'ils le comprenennt pas, peu leur importe.





4. Comment s'est passé le tournage en France ?

Il y a trois scènes à Paris où il y a un grand marché d'art contemporain. Et on a tourné une scène à la terrasse de Chez Julien. C'est à côté du Pont Neuf, à côté du Marais, en fait. Il y a un petit restaurant qui s'appelle Chez Julien. On a vu la même terrasse dans « Mission Impossible », le dernier épisode. Dans la même terrasse, on a pu voir Tom Cruise !





5. L'art est un thème qui revient souvent dans vos films ?

Je crois que le cinéma est un art complexe. Pour mon premier film, qui s’appelait « Interview », mon héroïne était danseuse. Comme j'avais commencé « Madam Freedom » en tant qu performance multimédia, j'ai aimé garder une scène comme cela. (Dans le film) On a vu le personnage de Jin-ho qui est un artiste multimédia présenter une scène, c'est la même que celle que j'ai monté il y a quelques années.





6. C'est par l'art qu'on arrive à la scène qui fait polémique ?

Dans la dernière scène, on voir le master-piece (chef d'oeuvre) de Jin-ho en ouverture, sur grand écran. Et de l'autre côté, on voit la scène entre Yoon Jae-moon et Minami (la performeuse japonaise) qui est assez choquante. Mais au fond, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a des traces du « sexe », les deux sont pareils. Au fond, c'est pareil. Présenté en ouverture (de spectacle), on applaudit ; mais de l'autre côté, on dit (murmures) que c'est pas de l'art, etc. On critique. Au fond, c'est la même chose. C'est ce que je voulais montrer.





7. Qu'en est-il du personnage de professeur ?

Oui, je suis aussi professeur. Donc c'est un peu autobiographique. C'est vrai que mes personnages reflètent un peu ce que j'ai vécu ou ce que je pense sur les personnages ou bien sur la société. J'ai mis des dialogues de moi-même à plusieurs personnages.





8. Qu'en est-il de la corruption des politiciens ?

Toujours au départ, on commence quelque chose avec de la bonne volonté. Mais finalement, il faut envisager ce genre de corruption. Au fur et à mesure, oui, on devient comme cela, comme un politicien.





9. Est-ce que c'est une étape vers un autre projet ?

Je voudrais continuer à écrire ce que j'ai commencé il y a très très longtemps, l'histoire des bébés congelés dans l'affaire Courjeau. Je voudrais me concentrer plutôt sur l'écriture. Et ensuite tourner en France, pas l'année prochaine, mais après l'année prochaine.