« Un Jeune orme » de Kang Shin-jae

Dès qu’il rentre, il se précipite dans la salle de bains. Et lorsqu’il en sort, tout mouillé, il sent le savon.





Même assise devant le bureau, immobile, je peux apercevoir, dans mon dos, son approche, son expression faciale ou ses sentiments.





그가 학교에서 돌아와 욕실로 뛰어가서

물을 뒤집어쓰고 나오는 때이면 비누 냄새가 난다.





나는 책상 앞에 돌아앉아서 옴짝도 하지 않고 있더라도

그가 가까이 오는 것을,

그의 표정이나 기분까지라도,

넉넉히 미리 알아차릴 수 있다.









* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

L’orme est connu pour être très dur et avoir un bel éclat et une longue durée de vie. Le titre de la nouvelle, « Un jeune orme », représente une nouvelle génération et une nouvelle ère, non pas le vieux monde des années 1950. Suk-hee et Hyeon-gyu essaient de s’avancer dans ce nouveau monde tout en résistant fermement aux pressions extérieures afin de défendre leur bonheur et leur liberté. Le jeune orme symbolise leur détermination inébranlable.









Un jour, lorsqu’elle sent, assise sur la pente de la colline, l’odeur des roses sauvages près d’un jeune orme, elle entend quelqu’un monter. C’est Hyeon-gyu.









Quand il s’est arrêté à deux ou trois mètres devant moi, j’ai eu l’impression que mon corps se précipitait tout seul vers lui. Au contraire, je me suis accrochée au tronc du jeune orme. Ma vie n’était pas finie. Je pourrais continuer à l’aimer.





« Promets-moi que tu rentreras à la maison. Demain, après-demain ou le plus tôt possible. »





Il a réussi avec peine à esquisser un petit sourire. Ensuite, il s’est tourné et s’est mis à courir le long de la pente. Le vent soufflait contre nous. Je riais, les bras autour du jeune orme.





그가 이삼미터의 거리까지 와서 멈추었을 때

나는 내 몸이 저절로 그 편으로 내달은 것 같은 착각을 느꼈다.

사실은 그와 반대로 젊은 느티나무 둥치를 붙든 것이었다.

내 삶은 끝나버린 것이 아니었다.

나는 그를 더 사랑하여도 되는 것이었다.





“이제는 집에 돌아오겠다고 약속해 주겠지.

내일이건 모레건 되도록 속히....“





그는 억지로처럼 조금 미소하였다.

그리고 빙글 몸을 돌려 산비탈을 달려 내려갔다.

바람이 마주 불었다.

나는 젊은 느티나무를 안고 웃고 있었다.









Auteur :

Kang Shin-jae est née en 1924 et décédée en 2001 à Séoul. Elle entre dans la littérature en 1949 avec la publication de la nouvelle « Le Visage » dans la revue Munye. « Un Jeune orme » a été publié en 1960 dans la revue Sasanggye.