Révision de l’accord de libre-échange (ALE) entre la Corée du Sud et les États-Unis

Les dirigeants de la Corée du Sud et des États-Unis ont signé l’accord révisé de libre-échange (ALE) à New York. Il semble que Séoul va désormais échapper plus ou moins à la pression commerciale de son allié. Le ministre-délégué au commerce extérieur, Kim Hyun-jong s’est félicité de cette signature en soulignant que la Corée du sud est le premier pays à être à l’abri de la guerre commerciale lancée par Washington. Ce dernier mène actuellement des négociations sur plusieurs traités commerciaux. Le gouvernement sud-coréen estime que cette révision permettra de dissiper l’incertitude qui plane sur le commerce bilatéral. Donald Trump, de son côté, a affirmé que les deux pays serviraient d’exemple de la coopération sur les échanges commerciaux.

A propos du secteur automobile qui était au cœur de l’attention de Washington, Séoul a fini par faire des concessions. Washington maintiendra les tarifs douaniers sur les pick-ups exportés par Séoul pendant 20 ans de plus alors qu’il avait prévu de les supprimer en 2021. Ce n’est pas tout. Actuellement, certains véhicules américains ayant répondu aux normes de sécurité des États-Unis sont considérés comme satisfaisant celles de la Corée du Sud. Les deux partenaires ont convenu de doubler le nombre de ces voitures à 50 000 par an pour chaque constructeur. En ce qui concerne les pièces détachées nécessaires pour la réparation des voitures, il suffit également de remplir les critères américains.





Bien que Séoul ait transigé sur le domaine automobile, il a réussi à faire barrage à la demande de l’ouverture supplémentaire de son marché des produits agricoles et d’élevage. De plus, à sa demande, le nouveau texte contient l’amendement de l’ISDS, une clause portant sur le règlement des différends entre investisseurs et États. Par exemple, lorsqu’une entreprise a fait déjà référence à l’ISDS dans un accord d’investissement, il lui est interdit d’y recourir pour le même dossier à travers l’ALE Séoul-Washington.





Certains prétendent que la signature de cet accord révisé ne garantit pourtant pas la fin de la pression commerciale de Washington sur Séoul. Ils avancent notamment le fait que Trump est quelqu’un d’imprévisible. On a déjà constaté que Séoul a dû accepter le quota sur l’acier imposé par Washington malgré le traité commercial bilatéral. Il y a alors de quoi craindre une éventuelle pression supplémentaire de son allié américain dans le secteur automobile.