Rencontre à New York des présidents sud-coréen et américain

Les présidents sud-coréen et américain se sont rencontrés à New York, en marge de l’assemblée générale de l’ONU, pour discuter du résultat du sommet intercoréen qui s’est tenu la semaine dernière à Pyongyang. Ce tête-à-tête sud-coréano-américain a fait entrevoir la possibilité de la tenue du deuxième sommet Washington-Pyongyang. Toutefois, rien n’est confirmé pour le moment quant à la déclaration de la fin de la guerre de Corée et aux mesures correspondantes à prendre par les États-Unis en retour à la dénucléarisation de la Corée du Nord. Il est fort probable que ces dossiers seront traités lors de la nouvelle rencontre entre Trump et Kim.





Selon le porte-parole de la Cheongwadae, les deux leaders ont convenu de trouver un moyen d’encourager la volonté du dirigeant nord-coréen pour dénucléariser son pays. Malgré cela, ils se sont accordés à poursuivre les sanctions contre le Nord mais sans en appliquer une nouvelle. Ils se sont également engagés à travailler main dans la main pour des mesures qui exigent leur étroite coopération.





Pourtant, cette rencontre n’a pas suscité un grand changement. Kim Eui-kyeom a refusé de répondre concernant certains sujets tels que l’attitude de Trump envers la déclaration de la fin de la guerre ainsi que la relance complète du site industriel de Gaeseong et du tourisme aux monts Geumgang. A la question de savoir si le résultat du sommet était positif, il a répondu simplement qu’il fallait être prudent. De ce fait, cette rencontre bilatérale n’aurait pas abouti à une conclusion claire en laissant pas mal de défis à relever.





Le régime communiste a réclamé certaines mesures à Washington. Autrefois, Kim Jong-un avait affiché son intention de dénucléariser son pays avant la fin du mandat de Donald Trump. Dans ce contexte, il a exigé une feuille de route pour cette démarche et des mesures correspondantes à Washington lors de la rencontre avec Moon Jae-in la semaine dernière.





De leur côté, les États-Unis ont souligné qu’il faudrait remplir certaines conditions pour l’organisation du nouveau sommet Kim-Trump. En d’autres termes, le royaume ermite doit d’abord procéder au désarmement nucléaire. Cela est essentiel pour répondre aux exigences du Nord. Les négociations entre les deux pays en ce sens restent au point mort. Il ne faut toutefois pas oublier que la rencontre entre Moon et Trump a marqué un tournant pour la paix dans la péninsule en mettant sur les rails le deuxième sommet Washington-Pyongyang.