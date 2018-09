Lundi dernier, les Coréens ont célébré Chuseok, qui est considéré comme l’une des fêtes traditionnelles les plus importantes du pays. Cette fête de la pleine lune et des moissons est également appelée « Hangawi » ou encore « Jungchujeol », qui signifient « la plus grande fête au milieu de l’automne ».





En cette période de l’année, la chaleur de l’été diminue considérablement et l’hiver est encore loin. L’automne est donc une saison particulièrement appréciée par le peuple coréen. Les grains mûrs dans les champs sont prêts pour être récoltés, les arbres sont chargés de fruits qui attendent d’être cueillis.





Aujourd’hui, les vacances de Chuseok prennent fin. Les Coréens rentrent de leur ville natale pour reprendre le travail dès demain. Malgré la fatigue après plusieurs heures passées sur les routes, leur cœur doit être rempli de joie des retrouvailles et du partage.





Liste des mélodies de cette semaine

1. « Kwaejinachingching » interprété par l’ensemble vocal féminin Arisu

2. Le troisième mouvement de la suite pour orchestre de musique traditionnelle coréenne « La Fête » interprété par l’orchestre municipal de musique traditionnelle coréenne de la province de Gyeonggi

3. « Les Vœux de bonheur » interprété au chant par Lee Gwang-su