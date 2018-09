A l’occasion des fêtes qui se succèdent, sept millions de Chinois partent à l’étranger

ⓒ Getty Images Bank

Le 24 septembre, c’était la « Fête de la mi-automne » en Chine. Et le 1er octobre, c’est la « Fête nationale chinoise », qui célèbre la fondation de la République populaire de Chine en 1949, suivie par une semaine de vacances. Alors, cette année, s’ils font le pont avec ces deux événements festifs, les Chinois peuvent se reposer pendant 16 jours au maximum.





Beaucoup de Chinois partent, donc, en voyage dans leur pays ou à l’étranger pendant cette période. Selon les prévisions, cette année, 700 millions de chinois voyageront à l’intérieur de leur pays et sept millions partiront à l’étranger, ce qui constituera un nouveau record dans son histoire.





La première destination préférée par ces derniers est le Japon. Malgré les séismes et les typhons ayant frappé l’archipel, des sites touristiques diversifiés et l’obtention facile du visa attirent de nombreux Chinois. Puis suivent la Thaïlande et Hong Kong. La 4e place revient à la Corée du Sud.





Comme 56 % des touristes chinois projettent de se diriger vers des pays lointains, en profitant d’un long congé, l’Europe de l’Est, l’Amérique et l’Australie sont également convoités.