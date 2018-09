La Malaisie décide de baisser l’âge du droit de vote de 21 ans à 18 ans

ⓒ YONHAP News

La Malaisie a décidé d’abaisser l’âge du droit de vote de 21 ans à 18 ans pour élargir les droits politiques des jeunes. Conséquences : le nombre d’électeurs dans ce pays va augmenter de 3,7 millions de personnes.





Lors des dernières élections législatives, 14 millions d’électeurs ont participé au vote et 40 % d’entre eux avaient de 21 ans à 39 ans. Alors, à partir des élections prochaines, les adolescents et les personnes d’une vingtaine et d’une trentaine d’années représenteraient plus de la moitié de l’électorat.





Lors des élections en mai dernier, les jeunes électeurs ont considérablement contribué à la victoire du parti de l’opposition de l’époque, dirigé par le Premier ministre actuel Mahathir Mohamad. Selon un sondage, 75 % d’entre eux ont voté pour l’opposition.