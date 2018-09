La table de la fête de Baekjung (II)

ⓒ KBS





Hier, c’est-à-dire le 24 septembre, les Coréens ont fêté Chuseok, la fête des moissons. A cette occasion, ils se retrouvent en famille afin de rendre un culte aux ancêtres et partager de bons plats. Mais cette semaine, nous n’allons pas parler de cette fête nationale, mais d’une autre fête paysanne qui est moins connue, appelée « Baekjung » et commémorée à un mois de Chuseok.





Baekjung, qui est souvent inconnu des gens d’aujourd’hui, était pourtant considéré comme une fête importante quand la Corée était un pays agricole. En effet, les familles se rassemblaient pour offrir une table remplie de fruits récoltés à leurs ancêtres. On laissait les ouvriers se reposer ce jour-là, comme si c’était un jour de congé payé, et on leur préparait de bons plats de qualité en guise de remerciement. L’appellation ou les événements organisés différaient d’une région à l’autre, mais il s’agissait d’une journée de fête parmi les plus attendues dans les régions rurales.

Notre première destination cette semaine est le village Dundegimaeul dans la ville d’Imsil de la province de Jeolla du Nord, dans le sud-ouest du pays. Traditionnellement, les grandes familles y formaient un complexe résidentiel, et lors du Baekjung, les habitants sortaient leur fameux drapeau imprimé du dragon doré, symbole d’un village riche.





Alors, que prépare-t-on ici comme spécialités culinaires locales lors du Baekjung ? Il y a tout d’abord le « someorigukbap ». Il s’agit d’un bol de riz cuit à la vapeur trempé dans une soupe faite à base d’os et de tête de bœuf. Ces ingrédients sont cuits soigneusement pendant plus de dix heures, ce qui rend la soupe bien dense enrichie des protéines et du calcium infusés de la viande. Il y a aussi un plat liquide à base de poissons et de fruits de mer séchés : le « pimuneo myeongtae hongtaptang ». On fait cuire du merlan, des moules et des poulpes séchés avec divers légumes dont le navet et la ciboule. On peut le manger chaud ou froid. S’il est difficile de voir des calebasses actuellement, dans le passé, chaque famille en cultivait dans son jardin. Avec les feuilles, on prépare la galette « bakjeon » et avec l’intérieur du fruit sec, le « baksokmuchim » : on le fait cuire à la vapeur, puis on le coupe en petits morceaux avant de les assaisonner à base de pâte de soja fermenté et de poudre de piment rouge. Il s’agit d’un met nutritif qui donne l’appétit.





Déplaçons-nous à Daeromaeul, dans la ville de Hamyang de la province de Gyeongsang du Sud, dans le sud-est du pays. Ce village situé à 550 m d’altitude à l’intersection des monts Jiri et Deogyu est reconnu pour la longévité de ses habitants et la richesse des aliments, notamment des légumes. Quels sont les plats de Baekjung qui nous sont présentés dans ce quartier ? Tout d’abord, avec le potiron vieilli séché sous le soleil appelé « hobakgoji », on prépare une soupe appelée « hobakgojikkaetguk ». On fait sauter le hobakgoji dans l’huile de sésame sauvage puis on y verse de l’eau et de la poudre de sésame sauvage. On n’oublie bien sûr pas de préparer diverses galettes : le « gajijeon » avec les aubergines, le « daljeon » avec de la courgette de forme ronde, et le « kkoekkoribeoseot gamjajeon » avec de la pâte de pomme de terre et des champignons locaux qui ressemblent aux fleurs de concombre. Le « daseulgi hobakguk » est aussi un plat liquide à ne pas manquer. Dans de l’eau bouillante, on fait cuire simplement des escargots d’eau douce et des feuilles de potiron. On n’a qu’à y tremper des morceaux de courgettes. Servi froid ou chaud, ce plat est tellement appétissant qu’il est considéré comme un « voleur de riz ».





Nous espérons que la découverte de la fête de Baekjung vous a permis de mieux comprendre l’importance de l’agriculture et des agriculteurs dans la culture traditionnelle du pays du Matin clair.