Bada participera à la course « Shall we walk »

La chanteuse-actrice Bada participera à la course intitulée « Shall we walk » qui aura lieu le 29 septembre au stade Munhak à Incheon, une grande ville située à l’ouest de Séoul. Il s’agit d’un événement caritatif ayant pour objectif d’aider les enfants qui ont besoin d’aides sociales ou financières.





Les recettes de l’événement ont été utilisées en 2013 pour offrir des prothèses et des fauteuils roulants à des enfants handicapés. Elles ont été versées en 2014 pour l’achat de nécessités pour les bébés abandonnés, et en 2015 et 2016 au fonds de création d’un hôpital destiné à ceux qui souffrent de la maladie de Lou Gehrig. Et depuis 2017, toutes les recettes sont utilisées pour le traitement d’enfants atteints de rares maladies difficilement curables.





Ceux qui veulent participer au don doivent acheter chacun un ticket à 15 000 wons, environ 12 euros. Et tout au long de la course, ces donateurs marcheront ensemble avec les enfants qui en bénéficieront.





Alors, Bada, comment va-t-elle y participer ? L’ancienne membre du girls band S.E.S. se produira avec d’autres artistes dont le chanteur Kim Jang-hoon et la chanteuse Hyo-lin, lors du « With Concert » organisé dans le cadre de la course. D’après Bada, les médicaments n’existent pas pour certaines maladies difficiles à soigner, et même s’il y en a, ils coûtent très cher. Lors d’un récent entretien, elle a appelé les gens à se mobiliser pour venir en aide aux enfants qui en souffrent.