Eun-hee donnera son premier concert depuis ses débuts en 1971

Eun-hee, une chanteuse de folk, a débuté en 1971. Elle donnera son premier concert en solo depuis ses débuts, le 13 octobre, à l’Olympic Hall de Séoul.





Intitulé « Eun-hee Come-back Concert with Lee Dong-won : wearing a flower ring », l’événement lui permettra de retrouver ses fans et de faire revivre aux spectateurs de l’âge d’or leur jeunesse et leurs souvenirs.





Entre 1971 et 1974, Eun-hee a mené activement sa carrière musicale en sortant 37 disques au total. Dotée d’une voix douce et limpide, elle a marqué cette époque-là. Malgré sa grande popularité, elle a soudain quitté la scène et son pays natal pour mener sa vie conjugale aux Etats-Unis. Après son retour en Corée du Sud en 1985, elle a monté ses propres affaires. Voilà pourquoi elle a été si longtemps absente de la scène musicale.





Lors de son concert, il y aura un invité spécial. C’est Lee Dong-won, un chanteur de folk qui a débuté en 1970. Il encouragera Eun-hee et l’accompagnera de temps en temps en duo durant le spectacle.