Na-eol a sorti son deuxième opus sous forme de disque vinyle en édition limitée

Na-eol, un membre de Brown Eyed Soul, a fait paraître le 6 septembre son deuxième opus sous la forme d’un disque vinyle en édition limitée. De fait, l’artiste avait mis au monde cet album intitulé « Sound Doctrine » en mars après six ans d’absence. Il aborde divers genres qui ont marqué le milieu musical allant des années 70 aux années 90.





Le coffret contient deux disques vinyle de couleur orange ou blanche ainsi qu’un tapis pour tourne-disque et un autographe de Na-eol, avec un CD et plusieurs photos. En particulier, on peut trouver la nouvelle version de « Baby Funk » et « Gloria », deux morceaux parus en édition limitée il y a deux ans. Ce n’est pas tout. On va entendre « Toi dans le même temps » qui n’est sorti en 2015 que sous la forme d’un single numérique. Ses fans trouvent très intéressant d’apprécier ces tubes en disque vinyle.