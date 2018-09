Sommet Corée du Sud-Etats-Unis à l’ONU

ⓒ YONHAP News

Dans la foulée du troisième sommet intercoréen de l’année qui s’est tenu la semaine dernière à Pyongyang, un nouveau sommet Corée du Nord-Etats-Unis pourrait avoir lieu bientôt, a déclaré le président américain Donald Trump. Une remarque faite lors de son tête-à-tête avec son homologue sud-coréen Moon Jae-in, lundi 24 septembre. Les deux dirigeants ont aussi discuté de la question de la déclaration de la fin de la guerre de Corée.





« Ce récent sommet Corée du Sud-Etat-Unis a clairement permis une avancée, alors que les négociations américano-nord-coréennes sont au point mort. Lors du sommet intercoréen d’avril suivi de la rencontre entre Trump et Kim en juin, un accord de principe sur la dénucléarisation avait été conclu ; mais peu de progrès ont eu lieu depuis. Les trois pays essaient une approche par le haut : leurs dirigeants cherchent à trouver un accord ambitieux. C’est pour cela que ces rencontres sont très importantes. La semaine dernière, les deux Corées sont tombées d’accord pour des mesures de dénucléarisation et il est crucial de les mettre en œuvre à travers un nouveau sommet entre Washington et Pyongyang. Le dernier face-à-face entre Moon et Trump est significatif, car il permettra de faciliter ce deuxième sommet »,explique Park Won-gon, professeur de relations internationales à l’université Handong. Il nous offre son analyse.