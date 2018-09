2005 : les deux Corées coopèrent pour exhumer la dépouille du patriote Ahn Jung-geun

ⓒ KBS News

Ahn Jung-geun est l’une des figures les plus respectées de l’indépendance et de la lutte contre l’occupant colonial japonais. En 1909, Ahn a assassiné le chef du gouvernement colonial nippon en Corée, Ito Hirobumi, dans la gare de train de Harbin, en Chine. Il est arrêté et exécuté l’année suivante. Le 25 mars 1910, la veille de son exécution, il demande à ses deux jeunes frères d’enterrer son corps dans un parc à Harbin, et de ramener sa dépouille en Corée quand celle-ci aura retrouvé son indépendance. Mais ce dernier souhait n’a jamais été exaucé. En 2005, les deux Corées passent un accord pour retrouver et exhumer ensemble son corps.





« En 1945, après la libération de la Corée, des discussions ont eu lieu à un niveau privé comme public pour retrouver et exhumer la dépouille de Ahn Jung-geun. En 1999, des documents liés à l’emplacement présumé de sa tombe ont été découverts au Japon. Ces documents ont été transmis au gouvernement sud-coréen au début des années 2000. En 2004, la Corée du Sud a déclaré qu’elle comptait exhumer sa dépouille, sur la base de ces archives. L’année suivante, lors de rencontres ministérielles intercoréennes, Séoul a proposé à Pyongyang d’effectuer ces travaux de fouille ensemble. Le Nord a accepté, et une équipe de recherche conjointe a commencé en 2006 à étudier sur place le site de Lushun, dans la ville de Dalian, dans le nord-est de la Chine », racontePark Seon-ju, directeur de l’équipe intercoréenne en charge du projet à l’époque. Récit.