Lee Mi-ja se produira sous le thème de la « piété filiale »

Date : le 29 septembre 2018

Lieu : Uijeongbu Art Center, à Uijeongbu





Le 24 septembre, les sud-Coréens vont célébrer Chuseok, la fête des moissons. Aux alentours de cette grande fête nationale, il y a de grandes retrouvailles en famille et on remercie non seulement ses ancêtres mais aussi ses parents. Et le trot est un genre particulièrement aimé des personnes âgées et susceptible de réunir toutes les générations, à cette occasion.





Le 29 septembre, Lee Mi-ja donnera un concert au Centre d’arts à Uijeongbu, une ville située en banlieue nord-est de Séoul. Cette fois, l’événement est organisé sous le thème de la « piété filiale ».





Ayant débuté en 1959, cette chanteuse a fait paraître environ 560 albums. Surnommée la « reine de l’élégie », elle s’impose comme une légende vivante du trot. Elle compte plus de 2 000 hits, témoins de l’Histoire contemporaine tourmentée du pays du Matin clair : « La demoiselle aux camélias », « L’imbécile Adada », « Adieu Séoul », « Le chant est ma vie » et bien d’autres.