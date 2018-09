L’écart se creuse entre les taux directeurs sud-coréen et américain

ⓒKBS News

La Réserve fédérale américaine (Fed) a de nouveau relevé hier ses taux d’un quart de point. Désormais, les taux d’intérêt à court terme aux Etats-Unis se situent entre 2 % et 2,5 %, contre 1,5 % pour le taux directeur en Corée du Sud, creusant ainsi l’écart jusqu’à 0,75 point. Il s’agit d’un record depuis juillet 2007. Les autorités financières sud-coréennes ont aussitôt convoqué une réunion d’urgence afin de faire face à d’éventuelles fuites de capitaux étrangers.





Cette crainte s’explique par la loi du marché. Plus le loyer de l’argent est élevé, plus on est prêt à prêter de l’argent. De plus, à taux d’intérêt égal, les investisseurs sont davantage attirés par les produits plus sûrs. Or, les Etats-Unis offrent des placements plus sécurisés, sur le plan géopolitique entre autres. Ainsi, même lorsque les taux sont moins avantageux, les investisseurs préfèrent les titres américains à ceux des pays émergents. Mais maintenant que les emprunts américains sont plus rémunérateurs, les autres, dont la Corée du Sud, ont lieu de craindre une hémorragie massive des capitaux étrangers qui pourrait ébranler, à terme, les marchés financiers du monde entier.





C’est en mars dernier que les taux américains ont dépassé ceux de la Corée du Sud. Mais on n’a pas encore constaté un tel affolement. D’après la Banque de Corée (BOK), de janvier à septembre cette année, les fonds étrangers placés dans les obligations du pays ont augmenté à 11,47 milliards de dollars. En revanche, une sortie de capitaux de 2,8 milliards de dollars des marchés locaux des actions a eu lieu sur la même période. Ainsi, le volume de devises étrangères investis dans les obligations sud-coréennes dépasse celui des capitaux sud-coréens dans les emprunts étrangers. Ce qui témoigne de la crédibilité dont l’économie sud-coréenne jouit auprès des investisseurs étrangers. Il faut toutefois rester sur le qui-vive étant donné que la Corée du Sud n’est pas à l’abri d’une instabilité des marchés financiers internationaux. Si la différence se creuse entre les taux américains et sud-coréens, les capitaux étrangers pourraient à tout moment quitter le pays.