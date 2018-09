Robert Abrams : l’arrêt des exercices conjoints affecte l’état de préparation militaire

ⓒKBS News

Revenons sur les propos tenus par le prochain commandant des forces américaines en Corée du Sud, récemment désigné par le président Donald Trump. Alors que l’heure est à l’apaisement des tensions militaires entre les deux Corées, Robert Abrams a laissé entendre sa préoccupation quant à un éventuel affaiblissement des capacités dissuasives de l’armée américaine face à Pyongyang. Par exemple, concernant l’arrêt des exercices militaires conjoints sud-coréano-américains, le général a estimé que cette suspension avait affecté, partiellement, l’état de préparation des troupes au combat. Quant au futur traité de paix intercoréen, qui devrait couronner l’accomplissement de la dénucléarisation de la Corée du Nord selon le président sud-coréen Moon Jae-in, il a considéré que cet accord n’était pas lié au traité de cessez-le-feu signé en 1953 mettant fin à la guerre de Corée.





Mais ce qui attire le plus l’attention, c’est sa position sur le retrait partiel des postes de garde déployés de part et d’autre du 38e parallèle dans la zone démilitarisée (DMZ). Selon le haut gradé américain, il revenait au commandement des forces de l’Onu de trancher cette question. Pour rappel, il s’agit d’une des mesures phares de l’accord militaire intercoréen signé la semaine dernière à l’occasion du 3e sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un. Il a été convenu par les deux côtés de retirer chacun une dizaine de postes en question à titre d’essai. Le Sud en dispose d’environ 60 et le Nord près de 180. 30 à 40 soldats armés se relaient pour monter la garde. Cependant, il s’agit d’une violation de l’accord d’armistice, qui interdit la présence de forces armées. C’est la Corée du Nord qui a déployé la première des soldats en les nommant « gardes civils ». Le Sud n’a pas tardé à faire de même en appelant les siens « policiers civils ».





L’ambiance est parfois très tendue autour de ces postes situés le long de la frontière. Par le passé, plusieurs accrochages ont eu lieu. Ainsi, leur démantèlement pourra contribuer à la détente dans la péninsule, comme prévu dans la déclaration de Panmunjom adoptée en avril dernier à l’issue du 1er sommet Moon-Kim.