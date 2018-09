Bento rencontre des entraîneurs de football U-23 et U-19 pour discuter de coopération

ⓒ YONHAP News

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football sud-coréenne, Paulo Bento, a rencontré, jeudi 20 septembre, les entraîneurs des équipes des moins de 23 ans et des moins de 19 ans pour discuter avec eux des moyens de renforcer la coopération dans ce sport et le développer.



Bento a reçu l’entraîneur des moins de 23 ans Kim Hak-bum et l’entraîneur des moins de 19 ans Jeong Jung-yong à la Maison de la Fédération coréenne de football (KFA).



C’est la première fois que le technicien portugais, qui a pris la direction des guerriers de Taeguk le mois dernier, rencontre des entraîneurs de football sud-coréens de différentes catégories d’âge.



L'équipe de Bento jouera la coupe d'Asie de la confédération asiatique de football (AFC) en janvier, tandis que l'équipe U-23 de Kim entamera sa campagne du championnat AFC U-23 à partir du mois de mars.