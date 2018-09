Grand prix mondial de taekwondo : moisson de médailles pour la Corée du Sud

ⓒ YONHAP News

La Corée du Sud a obtenu 3 médailles d’or, 1 d’argent et 3 de bronze au Grand prix mondial de taekwondo qui s’est tenu, la semaine dernière, à Taoyuan à Taïwan.





Le champion du monde Lee Dae-hoon a été l’un des trois vainqueurs lors de la première journée du tournoi dominant le podium masculin des moins de 68 kg.



Lors de la seule épreuve féminine organisée le premier jour de la compétition, les sud-Coréennes Kim Jan-di et Oh Hye-ri, championne olympique en titre, ont décroché les médailles de bronze.



Le lendemain, le pays du Matin clair a remporté deux des trois médailles d’or en jeu avec notamment Lee Da-bin qui a décroché le titre féminin des plus de 67 kilos au Taoyuan Arena, et le triple champion du monde Kim Tae-hun qui a vaincu l’Espagnol Jesús Tortosa Cabrera 10-8 en finale chez les moins de 58 kg.



Et c’est enfin la médaillée olympique sud-coréenne Kim So-hui qui conclut cette moisson en décrochant l’argent dans la catégorie des -49 kg.