Une équipe sud-coréenne de démonstration de taekwondo se produira à Pyongyang

ⓒ YONHAP News

L’équipe sud-coréenne de démonstration de taekwondo se produira à Pyongyang plus tard cette année à la suite d’une invitation de la Corée du Nord.



Selon le World Taekwondo (WT), mardi, sa délégation, qui comprend notamment le président Choue Chung-won et une équipe de démonstration, effectuera une visite de cinq jours dans la capitale nord-coréenne à partir du 30 octobre.



Il a, par ailleurs, indiqué que 50 membres - dont 22 de l’équipe de démonstration - se rendront à Pyongyang via Pékin sur un vol de la compagnie aérienne nord-coréenne, Air Koryo.



L’équipe de démonstration WT proposera une performance exclusive le 31 octobre et organisera ensuite une performance conjointe avec les nord-Coréens le 2 novembre.