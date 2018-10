Cette semaine, nous nous sommes rendus au Lycée des langues étrangères de Gwacheon, au sud de Séoul, pour rencontrer deux des lauréates du 20ème Concours de récitation de poèmes en français qui a eu lieu le 15 septembre à l’Université Ewha.





ⓒ Prise par Amélie Brissaud

Kwon Na-young a obtenu le grand prix du groupe C et sa camarade Park So-eun a elle reçu le prix de bronze du groupe B. Elle partagent avec nous leur passion pour la langue française et plus encore. Joo Eun-kyung, professeure de français de ce lycée et présidente de l’Association coréenne des professeurs de français, nous accorde aussi de son temps pour nous parler de ce concours.