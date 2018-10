Si loin, si près, Muido

ⓒ KBS

Cette semaine, Patrice nous emmène pour les congés de Chuseok dans un lieu tout proche du centre de Séoul. En effet, pour cette fête des moissons et de culte aux ancêtres, beaucoup de Coréens se rendent dans leur famille, en particulier au domicile du frère ainé. Ce moment donne lieu à des déplacements massifs dans l’ensemble du pays du Matin clair, provoquant des embouteillages monstres.

Cependant , ils sont de plus en plus nombreux à tenter d’échapper à cette obligation et de profiter de ces quelques jours de congés pour partir en vacances. Les plus fortunés quittent le pays pour quelques jours, d’autres recherchent des lieux de villégiature dans la péninsule.





ⓒ KBS

Muido fait partie de ces destinations. A 45 minutes de la capitale, cette île offre de belles plages et des activités diverses telles que la randonnée et la baignade. A proximité de l’aéroport international d’Incheon, il faut réaliser une traversée de quelques minutes à pied ou en voiture pour fuir le quotidien bouillonnant de Séoul. Si les commerces sont quasi inexistants hormis quelques restaurants, les possibilités de se loger sont nombreuses, que cela soit dans des pensions ou sous la tente.

Une belle destination, donc, qui a d’ailleurs servi de lieu de tournage à des dramas et à un film.





ⓒ KBS