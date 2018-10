Lee Ji-eun : Sud-Coréenne, vit à Séoul

Ce mois-ci, « Vous avez la parole » à la chance de recevoir notre nouvelle collègue Lee Ji-eun. Elle a intégré l’équipe du service français de KBS World Radio au mois de septembre et se charge d’écrire les scripts d’« Info Plus », diffusée le mardi, et d’« A vos marques », notre rubrique sportive du lundi dans le cadre de votre magazine de société quotidienne « Seoul au jour le jour ».





C’est donc le moment de la connaître un peu mieux aujourd’hui et de découvrir comment elle s’est intéressée à la langue de Molière ainsi que pourquoi son expérience d’étudiante à Rouen en France a été « comme dans un film ».