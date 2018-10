La « Korea Sale Festa » démarre aujourd’hui

ⓒYONHAP News

La « Korea Sale Festa » a débuté aujourd’hui pour proposer des soldes de grande envergure. L’édition 2018 se caractérise en deux mots : la sélection et la concentration. Sa durée est réduite à 10 jours contre un mois auparavant. Et l’événement est focalisé sur le shopping alors qu’il a été, dans le passé, accompagné de différentes promotions touristiques et culturelles. Evidemment, il y a une belle contrepartie. On propose une réduction des prix considérable.





Les remises de prix pourraient aller jusqu’ à -80 % pour des articles sud-coréens en vedette. Parmi ceux les plus convoités, on peut acheter un sèche-linge « Grande » de Samsung à 20 % du prix normal, une TV OLED de LG à -25 %, une plaque chauffante à infrarouge de Zaigle à -30 % et un canapé pour quatre personnes de Hyundai Livart à -26 %. Par ailleurs, le grand magasin Hyundai propose 400 produits en soldes avec des remises de 80 % au maximum. Les constructeurs automobiles vendent leurs voitures avec un rabais de 2 à 20 % selon les modèles dans le nombre limité.





La Corée du Sud a lancé en 2015 de véritables fêtes du shopping tels que la « Korea Sale Festa ». Elle comptait déjà certains événements similaires comme un « Black Friday » en version sud-coréenne ou bien le « Korea Grand Sale » de sa propre initiative. Mais le gouvernement a décidé de les absorber dans un seul événement afin de surmonter la grave crise de consommation interne suite à l’épidémie du coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) au pays du Matin clair. Ainsi, il a proposé la « Korea Sale Festa » qui est destinée non seulement aux touristes étrangers mais aussi aux consommateurs sud-coréens.





Autrefois, les événements de ce genre étaient organisés à l’initiative des distributeurs, non pas des producteurs. Ainsi, ils présentaient des limites. Le gouvernement en a pris le relais. Sa démarche avait des avantages mais aussi des inconvénients. Elle a tout de même contribué à relancer efficacement la demande intérieure. Suite à des critiques, la « Korea Sale Festa » se concentre davantage sur le shopping cette année. L’exécutif compte sur de meilleurs résultats. Il a décidé de confier l’organisation de cet événement annuel à un organisme tiers qui pourra faire un pont entre le public et le privé à partir de l’année prochaine.