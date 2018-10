Washington restituent à Séoul les dépouilles de 64 soldats sud-coréens

ⓒYONHAP News

Parmi les dépouilles de soldats rendus aux Etats-Unis par la Corée du Nord se trouvaient celles de 64 sud-Coréens qui devraient bientôt regagner leur pays natal. Cette nouvelle relève de l’histoire des soldats portés disparus pendant la guerre de Corée de 1950 à 1953. On dénombre environ 130 000 personnes au sein de l’armée sud-coréenne et quelques 8 000 du côté des GI’s américains. Les portés disparus désignent, en l’occurrence, les soldats qui sont morts sur le champ de bataille mais dont on n’a jamais pu récupérer les corps. La plupart de leurs restes sont dispersés au nord de la frontière et dans la zone démilitarisée (DMZ). Le Pentagone estime à 5 300 le nombre de militaires dont les dépouilles restent toujours enfouies dans le sol nord-coréen.





Les restes en question font partie des reliques exhumées conjointement par les Etats-Unis et la Corée du Nord entre 1996 et 2005. En réalité, le rapatriement des dépouilles de GI’s remonte à l954, l’année suivante de la signature de l’armistice. A l’époque, Pyongyang a rendu les restes d’environ 2 000 soldats américains suite aux négociations avec Washington. Mais le renvoi avait été interrompu avant d’être repris grâce à la réouverture des négociations en 1988. Les deux pays ont ensuite signé en 1993 « l’accord sur les dépouilles de GI’s ». Par la suite, Pyongyang a restitué les restes de 208 soldats déterrés dans le cadre de ses propres fouilles jusqu’à 1995, et ceux de 229 autres découverts sur le chantier conjointement mené avec Washington à partir de 1996. Depuis, les deux pays ont dû interrompre à plusieurs reprises leur coopération sur fond de provocations nucléaires et balistiques nord-coréennes à répétition. Cette année marque un nouveau tournant. Suite à l’accord signé au sommet nord-coréano-américain du 12 juin à Singapour, le régime de Kim Jong-un a laissé partir les dépouilles de 55 soldats aux Etats-Unis le 27 juillet dernier.





La Corée du Sud a pris beaucoup de retard pour lancer véritablement son projet de fouilles visant à découvrir en Corée du Sud les restes de soldats portés disparus. Ce n’est qu’en 2000 que le gouvernement en a pris l’initiative à l’occasion du 50e anniversaire de la guerre de Corée. Au début, ce projet a été confié à une équipe ad hoc placée sous l’autorité de l’état-major de l’armée de terre. En 2007, le ministère de la Défense a créé une unité militaire chargée en permanence des fouilles, de l’expertise et de l’identification des dépouilles. Ce qui a permis de mener une opération plus systématisée. En même temps, Séoul a procédé à la découverte des restes de soldats d’autres pays participants. Ainsi, elle a pu rendre ceux environ de 500 soldats chinois. En 2010, l’armée sud-coréenne a mis au point un système global des données des soldats tombés au champ d’honneur. Elle a procédé au prélèvement de l’ADN de familles de ces portés disparus, tout en numérisant les informations concernées dans sa banque de données. Celle-ci facilite beaucoup l’identification. L’unité spécialisée a exhumé environ les restes de 11 000 soldats dans tout le pays jusqu’à 2017. Y compris 9 891 sud-Coréens, 17 soldats de l’armée des Nations unies, 723 nord-Coréens et 592 Chinois.