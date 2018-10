Séoul pourrait fermer la fondation pour les femmes de réconfort

ⓒYONHAP News

Moon Jae-in a laissé entendre la possibilité de fermer la fondation pour les femmes de réconfort, créée il y a deux ans à l’issue d’un accord conclu entre les gouvernements sud-coréen et japonais. Lors d'une rencontre avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe, organisée en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, le 25 septembre, à New York, le président sud-coréen a affirmé que la « Fondation réconciliation et guérison », créée pour aider les anciennes esclaves sexuelles de l'armée impériale nippone, n’arrivait pas aujourd’hui à accomplir sa mission, en raison de la forte opposition de la part des intéressées et de la population. Il a ensuite ajouté qu'il faudrait régler « avec sagesse » la question de cette fondation controversée. Les propos de Moon ont été interprétés par beaucoup comme une allusion à une éventuelle fermeture de cette organisation.





La « Fondation réconciliation et guérison » a été établie avec pour mission de venir en aide aux victimes coréennes de l'esclavage sexuel perpétré par l'armée impériale nippone durant la Seconde guerre mondiale. En décembre 2015, les ministres des Affaires étrangères de la Corée du Sud et du Japon ont conclu un accord sur les anciennes femmes de réconfort. L'accord prévoyait notamment de créer une fondation destinée à aider les victimes, avec un financement de la part de Tokyo pour un montant de 1 milliard de yens. C'est ainsi que la fondation a vu le jour en juillet 2016. Toutefois, cet accord négocié en cachette par les deux gouvernements sans tenir compte de l'avis des intéressées a suscité une forte contestation en Corée du Sud.





Depuis son lancement, la fondation a versé un total de 4,4 milliards de wons pour indemniser les victimes. Mais la polémique n'a pas cessé. En juillet 2017, le nouveau président Moon Jae-in a ordonné un réexamen de l'accord sur les femmes de réconfort conclu sous le gouvernement conservateur de Park Geun-hye. Pour ce faire, un groupe de travail a été mis en place. Environ quatre mois plus tard, le groupe a conclu que l'accord a été établi uniquement sur la base des positions des gouvernements sud-coréen et japonais, sans aucune consultation des victimes. En outre, il a été révélé que le texte comportait des clauses confirmant le règlement « définitif et irréversible » de la question des femmes de réconfort ou encore demandant à la Corée du Sud de s'abstenir de critiquer l'esclavage sexuel nippon sur la scène internationale.





L'accord était loin de répondre aux demandes formulées par les victimes, à savoir la présentation officielle d’excuses sincères de la part du Japon et la sanction des responsables. Après l'annonce des résultats du réexamen de l'accord, Séoul a décidé de remplacer le fonds constitué par des apports de Tokyo, par de l'argent public de l'État sud-coréen. Dans la foulée, plusieurs membres civils du conseil d'administration de la fondation ont quitté leur poste. Désormais, cette fondation n'a d'existence que de nom.





Bref, cet accord, mal conçu dès le départ, a échoué non seulement à résoudre l'épineuse question des femmes de réconfort, mais aussi à ouvrir une nouvelle étape dans les relations entre la Corée du Sud et le Japon, comme l'avaient espéré les deux voisins au moment de la conclusion de l'accord. Toujours dans l'espoir d'améliorer les liens entre Séoul et Tokyo, Moon Jae-in a fait savoir qu'il ne demanderait pas une annulation ou une renégociation de l'accord, tout en suggérant la possibilité de fermer la fondation.