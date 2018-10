Séoul et Washington ont signé la révision de leur accord de libre-échange

ⓒYONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont signé lundi la révision de leur accord de libre-échange (ALE). Le nouveau texte prévoit notamment de maintenir les droits de douane imposés par Washington sur les importations de pick-up sud-coréens jusqu'en 2041 et de prévenir les recours multiples pour un même objet dans le cadre du règlement des différends entre investisseurs et Etats (RDIE).





Lors d'une cérémonie qui a suivi le sommet entre Moon Jae-in et Donald Trump, le 24 septembre à New York, une version amendée du traité de libre-échange entre leurs pays a été signée par le ministre délégué sud-coréen au Commerce Kim Hyun-chong et le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer. Kim a d’abord reconnu que certains pourraient demander une levée préalable des incertitudes concernant l’imposition de tarifs douaniers américains sur les automobiles en vertu de l'article 232 de la loi sur l'expansion commerciale, avant d’affirmer que la Corée du Sud a toutefois décidé de signer la révision dans le souci d'accroître les intérêts du pays.





Séoul et Washington ont convenu d'accomplir d'ici janvier 2019 les formalités intérieures requises pour l'entrée en vigueur du nouveau traité. Kim a fait savoir que l’accord révisé sera soumis à l'Assemblée nationale pour ratification dans le courant du mois d'octobre. Il a ajouté que si jamais le texte n'était pas approuvé par le Parlement, entraînant ainsi des retards dans son application et des risques de conflit, les deux nations chercheraient à trouver une solution par le biais de négociations bilatérales. La Corée du Sud et les Etats-Unis ont engagé un premier round de pourparlers visant à réviser leur accord de libre-échange le 5 mars dernier, à Washington. Le 26 du même mois, ils ont annoncé la fin des négociations.





Dans le nouvel accord, Séoul accepte de faire des concessions dans le secteur automobile tout en défendant ses intérêts dans l'agriculture. L'imposition des droits de douane américains de 25 % sur les importations de pick-up qui, initialement, devait être supprimée en 2021, sera prolongée jusqu'en 2041. En outre, le nombre de véhicules qu'un constructeur américain peut exporter vers le pays du Matin clair sans avoir à satisfaire aux normes de sécurité locales passera de 25 000 à 50 000 unités par an. Il suffit que ces véhicules répondent aux normes de sécurité américaines. Il en va de même pour les pièces détachées destinées à la réparation des véhicules importés des Etats-Unis. En revanche, la libéralisation supplémentaire du marché agricole, demandée par Washington, n'a pas été incluse dans le nouvel accord. Par ailleurs, le texte amendé prévoit d'empêcher les investisseurs d'engager des recours multiples au sujet d'un même conflit dans le cadre du règlement des différends entre investisseurs et Etats.





Le gouvernement sud-coréen a estimé que la signature de cet ALE révisé permettra de dissiper les inquiétudes concernant les conditions du commerce entre les deux pays. Le ministre délégué au Commerce a souligné qu'il s'agit de la première conclusion de négociations sur la révision d'un accord de ce type sous l'administration Trump, qui intervient notamment au moment où plusieurs puissances économiques sont frappées par les retombées de la guerre commerciale engagée par Washington. Le locataire de la Maison blanche a affirmé, de son côté, que la révision de l'accord avec Séoul constituait un exemple de coopération commerciale entre les deux pays et marquait un tournant historique dans le domaine du commerce.





Ainsi, la Corée du Sud semble réagir plutôt bien à la pression commerciale exercée par Washington. Pourtant, selon les experts, la prudence reste de mise. Car l'administration américaine pourrait toujours avoir recours à des moyens de pression commerciale autres que l'accord de libre-échange, comme c'était le cas avec la mise en place de quotas d'importation d'acier.