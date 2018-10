Moon Jae-in rentre de son voyage à New York

ⓒYONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in est rentré jeudi à Séoul après un voyage aux États-Unis, au cours duquel il s'est entretenu avec son homologue américain Donald Trump et a prononcé un discours devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Ce voyage visait notamment à recueillir le soutien de la communauté internationale en faveur du processus de dénucléarisation de la Corée du Nord et d'instauration de la paix dans la péninsule coréenne. C’était aussi l’occasion de faire avancer les négociations en la matière entre Washington et Pyongyang.





Moon est arrivé à « Big Apple » le 23 septembre, trois jours seulement après son retour de Pyongyang, où il a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Lors d'un sommet Corée du Sud-États-Unis organisé en marge de l'Assemblée générale de l'Onu, il a fait part à Trump de la volonté de Kim de dénucléariser son pays et a sollicité les efforts de son homologue américain afin que les négociations entre Washington et Pyongyang soient rapidement remises sur les rails. En réponse, le locataire de la Maison blanche a fait savoir qu'il organiserait un deuxième sommet avec le leader nord-coréen dans un avenir proche.





Les initiatives diplomatiques engagées par le président sud-coréen ont ainsi permis de relancer le dialogue américano-nord-coréen. Cependant, les détails des mesures de dénucléarisation envisagées par la Corée du Nord et des mesures correspondantes de la part des États-Unis n'ont pas été évoqués. D'où les critiques de certains, qui estiment que les résultats du sommet entre Moon et Trump restent en deçà des attentes.





Le 26 septembre, Moon Jae-in a pris la parole devant l'Assemblée générale de l’Onu. Dans son discours, le chef de l’ État sud-coréen a exhorté la communauté internationale à répondre positivement aux nouveaux choix et efforts de la Corée du Nord et à l’accompagner vers le chemin d’une paix permanente. Il a également profité de l'occasion pour souligner l'urgence de déclarer officiellement la fin de la guerre de Corée. En effet, il considère cette étape comme faisant partie de la feuille de route vers la dénucléarisation du Nord, et s'est fixé pour objectif d'adopter une telle déclaration avant la fin de l'année.





D'ailleurs, dans une interview accordée à la chaîne américaine Fox News, il a indiqué qu'un large consensus s'est formé entre Séoul, Washington et Pyongyang autour de l'idée de déclarer la fin de la guerre dans les plus brefs délais.





Le président sud-coréen n'a pas manqué de mettre en avant l'importance de l'alliance entre les États-Unis et son pays. Dans un discours prononcé devant le Conseil américain des relations étrangères (CFR), Moon a souligné que les changements spectaculaires que connaît le régime nord-coréen sont appuyés par cette grande force qu'est l'alliance sud-coréano-américaine. Il a ajouté que cette alliance devra continuer même après la signature d'un traité de paix et la réunification des deux Corées.





Les efforts diplomatiques déployés par Moon Jae-in ces derniers temps, du troisième sommet avec Kim Jong-un à l'intervention devant l'Assemblée générale de l'Onu, en passant par la rencontre avec Donald Trump, ont contribué à sortir de l’impasse le processus de dénucléarisation de la péninsule et d'instauration de la paix. L'administration américaine a annoncé que son secrétaire d'État, Mike Pompeo, se rendrait en Corée du Nord en octobre pour préparer un deuxième sommet entre Kim et Trump. Certains observateurs évoquent même la possibilité pour Washington et Pyongyang de conclure un accord de grande envergure avant les élections américaines de mi-mandat, prévues le 6 novembre prochain.