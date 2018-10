Parmi les membres de groupes d’idoles, lesquels sont les plus beaux en hanbok ?

ⓒ YONHAP News

Tout récemment, nous venons de célébrer Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons. Comme c’est l’une des plus grandes fêtes nationales avec Seollal, le jour de l’an lunaire, beaucoup de gens s’habillent en « hanbok », le costume traditionnel coréen, à cette occasion.





Alors, parmi les membres de groupes d’idoles, à qui le hanbok va le mieux ? Mais comment peut-on savoir lesquels sont les plus beaux en hanbok, alors qu’ils ne s’habillent jamais comme cela sur la scène k-pop ? En effet, ils ont un point commun : ils travaillent tous comme acteur, aussi. On peut les voir habillés en costumes traditionnels, quand ils passent dans une série télévisée ou un film historique.





Do Kyung-soo, alias D.O. au sein de son groupe EXO en constitue un bon exemple. Depuis le 10 septembre, il apparaît dans « 100 Days My Prince ». Comme le hanbok lui va très bien et que sa voix et ses regards sont plein d’assurance, il semble être entré complètement dans la peau du héros. Baek-hyun, un autre membre d’EXO, a fait merveille dans « Moon Lovers », une autre série historique avant D.O. Et Jin-young du boys band B1A4 a attiré les regards des téléspectateurs grâce à sa beauté mise en valeur par divers costumes traditionnels dans un feuilleton à succès intitulé « Moonlight Drawn by Clouds ».





Si l’on regarde la série « Hwarang : The Beginning », on peut trouver pas moins de trois stars de k-pop, tous éblouissants en hanbok. Il s’agit de Min-ho de SHINee, V de BTS et Park Hyung-shik de ZEA. Et on ne peut pas oublier Yoon Doo-joon, un membre de Highlight qui s’est déjà bâti une bonne réputation comme acteur. En particulier, le hanbok lui allait très bien quand il a joué le rôle du roi Sejong dans « Splash Splash Love », un drama pour le Web.