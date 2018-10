Seulgi de Red Velvet est sans rival au niveau de la reconnaissance

ⓒ KBS

L’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée a effectué une analyse très intéressante, du 14 août au 15 septembre. Pour cela, il considérait les chanteurs et groupes comme des marques susceptibles d’être consommées.





Cette fois, il a analysé la reconnaissance des membres de groupes d’idoles. Il ressort de cette analyse que parmi les membres de girls bands, Seulgi de Red Velvet se classe première pour la période donnée. Derrière Seulgi, se trouvent Irène, l’une de ses collègues de Red Velvet, et Momo de Twice au deuxième et au troisième rang.





Alors, plus précisément comment analyser leur réputation ? Il y a quatre indices pris en compte : celui de la participation, celui de la communication, celui des communautés sur Internet et celui des médias. On peut connaître ainsi l’évaluation bonne ou mauvaise de telle ou telle membre de girls bands, l’attention que leur porte les médias et le grand public ainsi que la densité de leur communication. Le classement final est rédigé à partir de l’indice de réputation qui englobe tous ces résultats.