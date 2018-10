Jimin de BTS se classe premier au niveau de la reconnaissance

ⓒ KBS

Du 14 août au 15 septembre, l’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée a aussi effectué une analyse sur la reconnaissance des membres de boys bands. Il en ressort que parmi les membres des boys band, Jimin de BTS a occupé le 1er rang. Et derrière lui, se classent Gang Daniel de Wanna One et Jungkuk de BTS, respectivement deuxième et troisième.





Alors, selon l’analyse, parmi les expressions liées à Jimin de BTS, on trouve « être sexy », « aimer », et « féliciter ». Parmi les deux premiers mots-clés liés sont « Billboard » et « YouTube ». Et 82 % du grand public trouve l’image de cette star « positive ».