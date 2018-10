Big Hit Entertainment organisera une série d’auditions à l’étranger

Big Hit Entertainment est une agence de promotion qui abrite entre autres le boys band BTS. C’est une agence de promotion fondée et dirigée par Bang Si-hyuk, un célèbre compositeur-producteur. Grâce à BTS arrivé au sommet deux fois dans le « Billboard 200 », cette société a vu en 2017 son bénéfice d’exploitation d’augmenter de 213,5 % par rapport à l’année précédente.





Alors, qui sera le deuxième BTS ? Pour découvrir les futures stars, Big Hit organisera cet automne une série d’auditions aux Etats-Unis, au Canada et à Hong Kong. Voici les dates et les lieux : le 6 octobre à Los Angeles et à Vancouver, le 13 à Atlanta et à Toronto, le 20 à New York et le 4 novembre à Hong Kong.





Les auditions sont réservées aux candidats masculins nés après 1998. Et ils peuvent se présenter dans l’une des sections suivantes : « chant » « rap », « dance », « comédie » et « mannequinat ». Et les finalistes pourront s’entraîner sous la tutelle de Big Hit Entertainment.