Black Pink donnera sa première série de concerts à Séoul

Black Pink a récemment annoncé son projet de concerts. Le girls band se produira les 10 et 11 novembre au gymnase au sein du Parc olympique de Séoul. Il s’agit de sa première série de concerts en solo depuis ses débuts en août 2016.





Intitulé « Black Pink 2018 Tour : In Your Area Seoul », l’événement permettra à ses admirateurs d’apprécier en live ses mégahits dont « Boombaya », « Stay », « As if it’s your last » et « Ddu-du-ddu-du ». Les clips vidéo de ses six tubes ont d’ailleurs enregistré chacun plusieurs centaines de millions de vues sur YouTube.Et le nombre d’abonnés à la chaîne de ce groupe sur YouTube a récemment dépassé 10 millions !