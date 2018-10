Jo Yong-pil se produira à Yeosu pour ses 50 ans de carrière

Date : le 6 octobre 2018

Lieu : stade omnisports Mangma, à Yeosu





Jo Yong-pil se produira le 6 octobre au Stade omnisports Mangma à Yeosu, une grande ville située dans le sud-ouest du pays du Matin clair. Organisé dans le cadre de sa tournée nationale « Thanks to you », l’événement permettra à l’artiste de retracer ses 50 ans de carrière avec ses fans qu’il remercie toujours pour leur amour constant.





Agé de 68 ans, cet auteur-compositeur-interprète a commencé sa carrière comme guitariste en 1968 au sein du groupe Atkins et c’est en 1976 qu’il a fait ses débuts officiels en tant que chanteur. Surnommée « l’empereur du chant », cette légende vivante compte d’innombrables chansons à succès.