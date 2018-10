Park Wan-gyu en tournée nationale

Date : le 16 octobre 2018

Lieu : Samsung Culture Center de l’université Jeonbuk à Jeonju





Le rockeur Park Wan-gyu donnera un concert le 16 octobre au Samsung Culture Center de l’université Jeonbuk à Jeonju, une ville située dans le sud-ouest de la péninsule coréenne. L’événement est organisé dans le cadre de sa tournée nationale.





Depuis ses débuts en 1997 comme chanteur principal du groupe de rock Buhwal, il est beaucoup apprécié du public, grâce à sa voix charmante, profonde et expressive et à sa bonne maîtrise des aigus. Après avoir longtemps traversé une mauvaise passe sans activités musicales, il est retourné sur scène en 2011 avec « Secret », un tube composé par le leader de Buhwal, Kim Tae-won. Et depuis son passage en 2012 dans l’émission musicale « Je suis chanteur », il est plus populaire qu’avant.