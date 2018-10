La Corée du Sud se classe deuxième aux Championnats du monde de judo

ⓒ YONHAP News

La Corée du Sud s’est hissée à la deuxième place, derrière le Japon, lors de la 36e édition des Championnats du monde de judo qui s’est déroulée du 20 au 27 septembre à Bakou en Azerbaïdjan. Elle a décroché deux médailles d’or et une de bronze dans les épreuves individuelles et une autre encore de bronze dans l’épreuve par équipe mixte avec son équipe unifiée des deux Corées.





Ce résultat est particulièrement réjouissant pour les judokas sud-coréens qui n’avaient remporté aucune médaille d’or lors de la dernière édition de l’événement ni aux JO d’été de Rio 2016. Depuis, ils ont redoublé de travail, ce qui a porté fruits. An Chang-rim et Cho Guham, les deux judokas en or ont battu les numéros un mondiaux respectivement en -73 kg et -100 kg.





Les performances dont a fait preuve l’équipe conjointe des deux Corées, ont ouvert la possibilité d’une reformation de cette dernière pour les JO de Tokyo en 2020.