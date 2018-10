Les deux Corées défileront conjointement aux Jeux para-asiatiques 2018

ⓒ YONHAP News

Les deux Corées vont défiler ensemble sous le drapeau de la Corée unifiée lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques asiatiques qui auront lieu du 6 au 13 octobre à Jakarta en Indonésie. Selon le Comité paralympique sud-coréen, elles vont former des équipes conjointes en natation et en tennis de table. L’entraînement commun des athlètes sud et nord-coréens est prévu à Jakarta.





C’est une décision inédite dans l’histoire du handisport. En effet, Séoul et Pyongyang avaient déjà convenu de faire une entrée conjointe lors des Jeux paralympiques de PyeongChang cette année. Toutefois, le projet était passé à la trappe en raison du désaccord sur le drapeau où figure « Dokdo », l’île faisant l’objet d’un différend entre Séoul et Tokyo.





Séoul et Pyongyang ont également décidé de gérer en commun la « Korea House », un lieu destiné à la promotion de la culture coréenne et à l'échange entre les sportifs. Pour cet événement international, le Sud va envoyer 313 athlètes dans 17 disciplines tandis que le Nord 24 dans 4 disciplines.