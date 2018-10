Open de Corée de badminton : Séoul n’a gagné que des médailles en bronze

ⓒ YONHAP News

L’Open de Corée du Sud de badminton s’est terminé ce dimanche à Séoul. Le pays du Matin clair doit se contenter de trois médailles de bronze.





Sung Ji-hyun, la numéro 9 mondiale, s’est classée troisième ex æquo en simple dames. Elle a concédé une défaite face à l’américaine Zhang Beiwen, la numéro 12 mondiale en demi-finale sur le score de 0-2.





Choi Sol-gyu et Seo Seung-jae, les joueurs sud-coréens de la nouvelle génération, ont été battus en double hommes 0-2 par les Japonais Takuro Hoki et Yugo Kobayashi et doivent se contenter de la troisième marche du podium.





Seo a décroché une autre médaille de bronze avec Chae Yoo-jung en double mixte. Dans un match qui les opposait aux Danois Mathias Christiansen et Christinna Pedersen, ils ont réalisé une belle opération, mais ont fini par s’incliner.