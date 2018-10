Lancement du déminage dans la zone commune près de la frontière intercoréenne

ⓒKBS News

L’opération de déminage a débuté aujourd’hui dans les zones frontalières des deux Corées. Cette démarche a été lancée conformément à l'accord militaire signé le 19 septembre à Pyongyang lors du 3e sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un. Elle concernait deux endroits, à savoir la zone commune de sécurité (JSA) et la zone démilitarisée (DMZ) de Cheolwon, une commune de la province de Gangwon qui jouxte la frontière intercoréenne. Cette opération constitue la première étape de la démilitarisation de la JSA. D’abord, des recherches des mines seront effectuées dans des broussailles à proximité de la zone commune de sécurité même s’il est peu probable que des mines soient enterrées dans cette zone située à l’intérieur du village de la trêve de Panmunjom. En vertu de l’accord militaire intercoréen, les équipes des deux Corées disposent de 20 jours pour accomplir le déminage dans leur zone concernée.





Les discussions entre Séoul et Pyongyang sont en cours afin de déterminer les règles liées aux nouvelles modalités de surveillance de cette zone. Les deux Corées et le commandement des Nations unies en Corée tenteront de rétablir la garde collective à travers des pourparlers à trois. A l’origine, il n’y avait pas de ligne de démarcation militaire qui scindait la Corée en deux pays à l’intérieur de la JSA. Tout a changé en 1976 avec un incident qui s’est soldé par la mort d’un soldat américain tué par un soldat nord-coréen. Des dalles de béton ont alors été posées pour marquer la frontière intercoréenne. Depuis des postes de garde des deux corées se sont séparés et les soldats qui assurent la surveillance dans cette zone sont armés de pistolets. Aucun dialogue n’est permis entre les militaires des deux Corées. Un soldat nord-coréen a d’ailleurs fait défection en novembre 2017 en franchissant cette ligne de démarcation.





Le déminage de la zone démilitarisée (DMZ) de Cheolwon sera réalisé afin de préparer les opérations de recherche de dépouilles des soldats ayant péri durant la guerre de Corée. Cette zone était un champ de bataille où les soldats de la Corée du Sud et de l’Onu ont réussi à empêcher la descente de l'armée communiste chinoise à deux reprises, le 29 juin et le 11 juillet 1953. Environ 200 dépouilles de sud-Coréens et 300 dépouilles des soldats de la force des Nations unies, dont des Américains et des Français pourront s’y trouver. Il y aurait également plusieurs dépouilles provenant des armées nord-coréenne et chinoise. L’opération de déminage y sera effectuée jusqu’au 30 novembre. Parallèlement, une route de 12 mètres de largeur reliant les deux Corées sera construite d’ici le 31 décembre dans le but de faciliter les opérations de recherche des dépouilles des soldats qui seront lancées en avril 2019.